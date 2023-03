Am 28. Juli ist Earth Overshoot Day. Der Tag, an dem alle Nationen gemeinsam die in diesem Jahr ohne Raubbau verfügbaren Ressourcen aufgebraucht haben. Und die nationalen Daten lassen einmal mehr aufhorchen: Würden alle Länder der Welt so viel verbrauchen wie Katar, würde die Weltgemeinschaft seit dem 11. Februar auf Pump leben. Legt man den Verbrauch Kanadas, der USA und der Arabischen Emirate zugrunde, wären alle Ressourcen für das Jahr 2022 bereits am 13. März aufgebraucht gewesen. Mit dem Verbrauch Deutschlands wäre dies seit dem 4. Mai der Fall, mit dem Spaniens seit dem 12. Mai, mit dem der Schweiz seit dem 13. und mit dem des Vereinigten Königreichs seit dem 19. Mai.