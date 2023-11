Wer Nordhessen und Fritzlar kennt, weiß, hier kann es richtig kalt werden. Die Werkstätte grenzt an eine Region, die Einheimische gern als "hessisch Sibirien" bezeichnen. Zweistellige Minustemperaturen sind im Winter nicht ungewöhnlich. Die Kälte hat auch den Brüdern Nonn in Ihrem Betrieb Dorfitter zu schaffen gemacht, genauer gesagt den Mitarbeitern.



"Unsere Werkstatthalle steht frei, 420 Meter hoch auf einem Berg. Wir haben es im Winter dort nie richtig warm bekommen", erzählt Stefan Nonn. Dazu ist die Halle mit 1.000 m2 Grundfläche und durchschnittlich 7,5 Metern Höhe komplett aus Beton gefertigt. "Die Deckenradiatoren liefen im Winter auf Maximalleistung, doch bevor die Luft bei den Mitarbeitern am Arbeitsplatz ankam, war sie schon wieder abgekühlt." Also machten sich Stefan Nonn und sein Bruder auf die Suche nach einer Alternative. "Unsere Anforderung war ein Heizsystem, dass die Wärme punktgenau an die Arbeitsplätze bringt und für die Mitarbeiter eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft", erzählt Stefan Nonn.



Fündig wurden die Brüder auf der Automechanika 2010 in Frankfurt. Dort trafen sie Werner Pletzer, Inhaber der Firma Puls-air. Die Präsentation fiel so überzeugend aus, dass sich die beiden, selbst Vollblut-Techniker, spontan zum Kauf von vier Puls-air Geräten mit 23,5 kW und einer Luftleistung von 2.500 m3 entschieden. "Die Geräte sind bei uns an den Stellen positioniert, wo die warme Luft an den Arbeitsplätzen gebraucht wird. Zwei stehen mittig in der Werkstatt, eins in der Direktannahme und eins in der Getriebeinstandsetzung", so Stefan Nonn. Frierende Mitarbeiter gehören seitdem der Vergangenheit an.