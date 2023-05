Banner expandiert über den Batteriehersteller Leoch mit einer Lizenzpartnerschaft in den chinesischen Markt und will gemeinsam Anwendungen für neue Einsatzgebiete verfolgen.

"Gemäß unserer 'Agenda 2030', bei der wir auf die Erschließung neuer Märkte in Asien und Amerika, die Kooperation mit Partnern außerhalb Europas und die Öffnung gegenüber neuen Technologien setzen, wollen wir eine markante Position in einem der weltweit größten Absatzmärkte für Starter- und Bordnetzbatterien aufbauen. Dafür haben wir nun den richtigen Partner gefunden. Deshalb ist dies auch der richtige Zeitpunkt für einen Marktausbau in China", so Andreas Bawart, der kaufmännische Geschäftsführer der Banner Gruppe.



Leoch ist ein international bekannter chinesischer Batteriehersteller, der seine Produkte in über 100 Ländern verkauft und einen Jahresumsatz von über 1,9 Milliarden US-Dollar erzielt. Das Unternehmen wird künftig ausgewählte Premium-Produkte unter der Wort-Bild-Marke Banner in China produzieren und auf dem chinesischen Markt anbieten.



→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

"Banner hat in Asien durch sein jahrzehntelanges Engagement als Erstausrüster bereits einen sehr guten Ruf. Dazu kommt, dass die Marke Banner ein attraktives Erscheinungsbild hat und ihre Produkte kraftvoll und qualitativ hochwertig sind. Das entspricht genau unserer Philosophie, denn so wie Banner stellen auch wir als Leoch, sehr hohe Ansprüche an die Qualität und Innovationsfähigkeit unserer Produkte. Diese Gemeinsamkeiten eröffnen uns auch neue Chancen für den Ausbau der Kooperation in anderen Produkt- und Anwendungsbereichen", sagte Dr. Dong Li, Eigentümer und Geschäftsführer von Leoch.



Bisher war Banner über einzelne Kunden auf dem lokalen chinesischen Markt präsent.