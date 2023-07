Wiederkehrende Sturmschäden und der Schädlingsbefall durch den Borkenkäfer haben die Bedingungen für die Wälder in Österreich in den letzten Jahren verschärft. So sind im Zuge des Klimawandels unter anderem in der Nähe von Klagenfurt am Wörthersee große Kahlflächen entstanden, die zuvor bewaldet waren.



Damit gehen nicht nur beliebte Naherholungsgebiete für den Menschen verloren, sondern auch wichtige Lebens- und Rückzugsräume für viele bedrohte Tier- und Insektenarten. Diesem negativen Trend möchte BestDrive als österreichweiter Dienstleister und Arbeitgeber entgegenwirken.