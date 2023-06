Fast viereinhalb Jahre hat man darauf warten müssen: Am Dienstag 20. Juni 2023 war es endlich so weit, die AutoZum, Österreichs traditionsreiche Kfz-After Sales Messe, öffnete ihre Tore. Und mit dabei in Halle 1, Stand Nr. 0412 auch das Team von Weka Industrie Medien Automotive mit seinen Fachzeitschriften „AUTOSERVICE“, „Traktuell“ und „firmenwagen“ und einem gemeinsamen Auftritt mit dem Fachausschuss Ersatzteile im Bundesgremium und Landesgremium Wien der Wirtschaftskammer Österreich.

Die Besucher/innen nützten das Networking am Messestand des größten heimischen Fachzeitschriftenverlages und auch wenn die AutoZum an die Besucherzahlen der vergangenen Jahre nicht herankam, registrierten viele Aussteller eine hohe Besucherqualität und freuten sich über die Präsentationsmöglichkeiten in den gut klimatisierten Messehallen.