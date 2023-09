Mit der Eröffnung der neuen Zentrale wird GS Yuasa Battery Europe Ltd. seinen Hauptsitz von Ebbw Vale/Wales, nach Swindon verlegen. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die einzelnen Unternehmensbereiche enger zu vernetzen und den Markteinfluss der europäischen Niederlassungen von GS Yuasa weiter auszubauen.

Die Gebäude erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 16.000 Quadratmetern und ermöglichen durch modernste Lagertechnik und präzise geplante automatisierte Regalsysteme eine Steigerung von Effizienz und Kapazität. Mit Platz für fast eine Million Batterien und 23.000 Paletten stellt das Vertriebszentrum eine Steigerung von 70 Prozent gegenüber dem bisherigen Volumen dar.

"Die Investition in diesen neuen Hauptsitz spiegelt unseren Einsatz wider, mit dem wir konsequent an der Customer Experience, unserem Kundenservice und Angebot arbeiten. Mit den hochmodernen Lagerlösungen und größeren Lagerkapazitäten sind wir optimal vorbereitet, um der wachsende Nachfrage nach Batterien in Europa und Großbritannien zu begegnen und weiter erfolgreich zu wachsen", sagt Andrew Taylor, Managing Director und CEO von GS Yuasa Battery Europe Ltd.

Die deutsche Tochtergesellschaft GS YUASA Battery Germany GmbH hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder in Europa. Zusammen mit weiteren Niederlassungen sorgt sie für kurze Lieferzeiten und eine hohe Verfügbarkeit von Batterien in Erstausrüsterqualität für Anwendungen in den Märkten Industrial, Automotive und Motorcycle. Die Präsenz vor Ort ermöglicht es zudem, die Anforderungen der Zielmärkte in den jeweiligen Ländern besser zu verstehen und so den individuell bestmöglichen Service zu bieten.