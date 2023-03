Der Aufwand für das Autohaus bzw. den jeweiligen Verkäufer ist dabei überschaubar, wie man bei der Kfz-Versicherung Garanta festhält. „Wie einer heuer durchgeführte Kundenbefragung ergibt, wurde knapp der Hälfte der Befragten zumindest einmal ein Angebot für Versicherungen im Autohaus gemacht. Obwohl sich hier in den vergangenen Jahren ein Aufwärtstrend zeigt, gibt es immer noch Autohäuser, die ihren Kunden diesen Service vorenthalten. Fehlendes Know-how und mangelnde personelle Ressourcen sind oftmals der Grund dafür. Mit Unterstützung des Garanta Sales Teams können auch kleinere Betriebe ihren Kunden einen ganzheitlichen Rundum-Service bieten“, erklärt Garanta-Geschäftsführer Hans Günther Löckinger.

In diesem Fall übernehmen die Sales-Profis der Garanta die komplette Beratung und den Verkauf der Kfz-Versicherung für den Autohausmitarbeiter. Das Procedere ist einfach: Der Verkäufer spricht den Kunden im Zuge eines Autokaufs auch auf ein Kfz-Versicherungsprodukt der Garanta an und kontaktiert das Sales Team per Telefon. Dann übergibt er den Telefonhörer an den Kunden und alles Weitere erledigen die Profis der Garanta. Mit jeder abgeschlossenen Garanta Kfz-Versicherung ist das Autohaus dann im Schadensfall der erste Ansprechpartner. Das verstärkt die Kundenbindung und auch die Ertragschancen für das Werkstattgeschäft.