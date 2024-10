Am kommenden Tag erwartete die Gewinner ein Programm voller Action und Motorsport am Nürburgring. An der berühmten Rennstrecke wartete die eSports Bar mit Rennsimulatoren, in denen sich die Gewinner auf ihre bevorstehenden Herausforderungen einstimmen konnten.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es weiter mit einer Backstage-Tour, die Einblicke hinter die Kulissen der Rennstrecke gewährte. Während der Co-Pilotfahrt auf der Nordschleife erlebten die Teilnehmenden unter fachkundiger Anleitung und in voller Rennausrüstung die berüchtigte „Grüne Hölle“.