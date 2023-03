Der österreichische Webshop für Kfz-Kühlung und Kfz-Klimatisierung bietet Top-Preise, Lieferung über Nacht versandkostenfrei in Österreich und einen problemlosen Rückversand an. Der langjährige leitende Mitarbeiter Manfred Nerat hatte AVA Kühlercenter im Jänner 2019 übernommen und möchte mit dem Webshop Kunden in herausfordernden Zeiten ein flexibles Top-Service mit attraktiven Preisen bei Kfz-Kühlungs- und Kfz-Klimatisierungs-Ersatzteilen bieten.