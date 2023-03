Wie sich die Qualität ihrer Arbeit effektiv steigern lässt, können die Wettbewerbsteilnehmer aus der Karosseriebautechnik während einer zweitägigen "Lernen Sie Sikkens kennen"-Tour im Schulungszentrum von Akzo Nobel Coatings in Elixhausen erfahren, die der Lackhersteller zur Verfügung stellt. Dort erhalten sie Einblicke in die Produktwelt von Sikkens sowie viele hilfreiche Tipps für ihren Arbeitsalltag. Besonderes Highlight ist die Präsentation des Paint PerformAir, der den Lackierprozess um ein Vielfaches vereinfacht und neben Material-, Energie- und Zeiteinsparung zu einem exzellenten Oberflächenergebnis führt. Ein Besuch in der Ferdinand Porsche Erlebniswelt "Fahr(t)raum" rundet die Einladung schließlich ab.