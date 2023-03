Die Teilnehmer musste herausfordernden Aufgaben von Berufsschullehrer Markus Ehrenfellner meistern. Konkret mussten sie ein Metallblech formen und einschweißen, eine Nahtabdichtung nachstellen, eine Kunststoffreparatur durchführen sowie eine Oberfläche beschichten. Zusätzlich zur Standard-Beschichtung mussten die Teilnehmer bei der letzten Aufgabe auch noch einen Farbverlauf einlackieren. Die Jury, unter anderem bestehend aus Walter Aigner, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Salzburg, Stefan Gassner, Inhaber der Firma Lack WG, Glasurit-Außendienstmitarbeiter Christian Baierhofer und Benjamin Buchheister, Schulungsleiter des Glasurit-Trainingszentrums in Eugendorf, taten sich bei der Entscheidung sichtlich schwer: „Die Werkstücke sind wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel unterschiedliche Aufgaben in so kurzer Zeit erledigt werden müssen“, betont Benjamin Buchheister. Am Ende des Tages wurde Andreas Ragginger zum Sieger gekürt und darf nun gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Martin Magner das Bundesland Salzburg im Bundesleistungswettbewerb vertreten.

Es ist wichtig, dass trotz Ausnahmesituationen die Aus- und Weiterbildung der Lehrlinge nicht vernachlässigt wird. Wir benötigen diese jungen und motivierten Fachkräfte für die Zukunft unseres Handwerks. Daher haben wir den Wettbewerb gern mit dem erforderlichen Lackmaterial unterstützt“, begründet Yvonne Rohde-Hofbauer, Technische Leiterin BASF, das Engagement des Unternehmens.