Überproportionales Wachstum hat es in den Segmenten Bau und Chemie gegeben. Dazu stieg der E-Commerce-Umsatz im Segment Omnichannel Trading um rund 30 % auf mehr als 120 Millionen Euro. Gleichzeitig blieb die Berner Group während der gesamten Pandemie auf Expansionskurs im hohen zweistelligen Millionenbereich allen voran bei Logistik, IT und Shops. „Im April und Mai 2020 lagen wir weit hinter dem Vorjahresumsatz. Dass es uns trotzdem gelungen ist, das Jahr mit einem der höchsten Umsätze in der Berner-Historie abzuschließen, macht mich dankbar und stolz. Wir haben in der Pandemie in zahlreichen Ländern sogar Markanteile gewonnen, weil wir besser vorbereitet waren“, betont CEO Christian Berner. Der ist auch mit dem Start in das neue Geschäftsjahr zufrieden, denn in den ersten zwei Monaten ist die Unternehmensgruppe zweistellig gewachsen.

Ab Mai 2020 setzte eine spürbare Erholung ein und die Umsatzentwicklung vor allem von der erhöhten Nachfrage in den Segmenten Bau (+2,3 %) und Chemie (+4,5 %) getragen. Die Sparte Automotive entwickelte sich mit -1,9 % rückläufig. Besonders für die Caramba Gruppe ist die Strategie aufgegangen, sich schnell auf die geänderten Kundenbedürfnisse während der Corona-Krise einzustellen. Die Caramba betreibt innerhalb der Berner Group das Geschäftsmodell Spezialchemie. Caramba hatte ihre Produktion im Bereich Desinfektionsmittel kurzfristig umgestellt und war vorübergehend in den Handel mit Mund-Nase-Schutzmasken eingestiegen. Der Umsatz ist dadurch im vergangenen Jahr um rund 4,5 % auf 134,9 Millionen Euro gestiegen.

Auch die ersten beiden Monate des neuen Geschäftsjahres – der April und der Mai 2021 – sind für die Berner Group sehr gut gelaufen. „Für Berner und die auf den Bausektor spezialisierte Marke BTI liegen die Umsätze deutlich über dem Vorjahr. Der Bausektor läuft weiter gut und im Bereich Mobility ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Bei Caramba ist der Trend gegenläufig. Das Sondergeschäft mit Desinfektionsmitteln gibt es jetzt nicht mehr in dem Maße“, betont CFO Peter Spitlbauer. „Die Berner Group ist in der Corona-Krise gewachsen. Wir haben unsere Ertragsziele übertroffen, haben kräftig investiert und sind auch in den ersten Monaten 2021/22 weiter profitabel gewachsen. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie gut unsere Chancen sind, Marktanteile zu gewinnen. Und genau das wollen wir in diesem Geschäftsjahr tun“, ist Christian Berner optimistisch.