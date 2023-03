Registrierte Fachbetriebe finden dort nun zusätzlich wertvolle Informationen zu Bilstein-Produkten, Einbauhinweise im Videoformat, Trainings, Praxistipps und fahrzeugspezifische Montageanleitungen über den Partner TecAlliance. Darüber hinaus ist das komplette Bilstein-Sortiment über den TecDoc-Teilekatalog identifizierbar. In einer sechsmonatigen Pilotphase, die sich auf Deutschland, das Vereinigte Königreich und Polen erstreckt, werden zudem Inhalte über Social-Media-Kanäle bereitgestellt und Werkstätten erhalten zusätzliche Informationen via RepXpert-Newsletter. In diesem wird unter anderem über die neuesten Online-Trainings informiert. Bis dato hat die Bilstein Academy 2021 vier Schulungen dieser Art angeboten, weitere – auch gemeinsam mit Schaeffler organisierte Termine – sollen folgen.