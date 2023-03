Flaggschiff bleibt der Blizzak LM005, der bereits in mehreren Tests überzeugen konnte und sich für die Segmente Pkw, SUV und 4x4 eignet. In allen Ausführung kommt der Winterreifen bei der Nasshaftung auf die Bestnote A im EU-Reifenlabel. An Bord ist unter anderem mit NanoPro-Tech eine hoch silicathaltige Mischung, die für eine starke Performance auf Schnee und nasser Fahrbahn sorgt. Auch die Kombination von 2D-Lamellen in der Mitte und 3D-Lamellen bringt durchwegs Vorteile: Die 2D-Lamellen maximieren die Lamellenöffnung und sorgen für besseren Grip auf Schnee und Eis, die 3D-Lamellen erhöhen die Blocksteifigkeit und bringen so ein besseres Bremsverhalten. „Der Bridgestone Blizzak LM005 überzeugt rundum mit seinen herausragenden Leistungsmerkmalen und wurde in den verschiedenen Winterreifentests 2020/2021 zum Vielfach-Testsieger gekürt“, unterstreicht Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. Der Winterreifen kommt zur Saison 2021/22 in 13 neuen Dimensionen, womit die Gesamtzahl auf 182 anwächst. 134 davon gehören der immer wichtiger werdenden Größe ab 17 Zoll an. Zudem sind 24 Größen, davon 17 über 17 Zoll, mit der DriveGuard-Technologie erhältlich. Diese erlaubt im Pannenfall eine Weiterfahrt von bis zu 80 km bei einem Tempo von max. 80 km/h.