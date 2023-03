Ein vorerst letzter Aspekt der Halbleiterkrise ist die derzeitige Praxis des Automobilbaus. DAT betont, dass in vielen Pkw zuvor verfügbare Ausstattungsmerkmale gar nicht enthalten (weil aktuell nicht verfügbar) sind. Sie werden dennoch gebaut und zugelassen. Das bedeute: Die exakte Identifikation per VIN-Abfrage werde später noch wichtiger, da man künftig nicht mehr hundertprozentig davon ausgehen könne, dass in einem bestimmten Modell immer auch die für dieses Modell spezifischen Merkmale bei der Serien- oder Sonderausstattung enthalten sei, so DAT: