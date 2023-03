Dies wird dem Bilstein Technical Support oftmals aus dem Werkstattalltag berichtet, auch wenn das Unternehmen in diesem Fall nicht der OE-Lieferant ist. Es handelt sich konkret um ein Poltern, Klappern und Klopfen, das in den hinteren Gasdruckstoßdämpfern verortet werden kann. Das ist technisch unbedenklich, wird jedoch von einigen Autofahrern als störend empfunden. Bilstein bietet jedoch zum Glück eine Lösung mit mehr Dämpfkraft an, die sogar das Fahrverhalten optimiert.

Besonders stark von den Geräuschen betroffen sind Fahrzeuge, die bis Ende 2015 gebaut wurden. Doch auch bei späteren Modellen kann es zu dem erwähnten Phänomen kommen. Voraussetzung für das Auftreten ist in jedem Fall ein passives Fahrwerk, also ohne elektronische Dämpfkraftverstellung. Eine wirksame Lösung ist der Austausch der hinteren Serienstoßdämpfer durch den Bilstein B6 aus dem Kfz-Aftermarket. Er steht für verbesserten Serienersatz und bietet mehr Dämpfkraft. Eine Tieferlegung ist hierfür nicht notwendig. Wird diese angestrebt, könnte auch der Bilstein B8 eine weitere interessante Alternative als Upgrade sein.