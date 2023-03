Für die Zielgruppe E-Fahrzeuge hat die Garanta einen Zusatzbaustein zur Voll- oder Teilkaskoversicherung entwickelt. Versicherbare Fahrzeuge sind Pkw oder Lkw (bis 3,5 Tonnen) mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb. Das sogenannte „Elektro-Plus-Paket“ umfasst unter anderem eine Allgefahrendeckung für den Akku (zum Beispiel bei Schäden durch Überspannung, Fehlbedienung oder Tierbiss), Schäden an der eigenen Wallbox zu Hause, Schäden am Ladegerät, Ladekabel, an der Ladekarte bzw. bei Diebstahl von Ladekabeln oder die Entsorgungskosten für den Akku im Totalschadenfall bis zu 10.000 Euro.

„Käufer von Elektrofahrzeugen sind also gut beraten, sich vor Abschluss ihrer Kaskoversicherung zu informieren, ob die entsprechenden Deckungsteile für E-Mobile in der Polizze berücksichtigt sind oder sie fragen ihren Kfz-Betrieb nach dem neuen Elektro-Plus-Paket“, laut die Empfehlung von Erwin Mollnhuber.