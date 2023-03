„Wir gehen gestärkt aus der Pandemie hervor, weil wir nicht unsere Hände in den Schoß gelegt, sondern angepackt und geschuftet haben“, kommentiert Geschäftsführer Ernst Prost die Halbjahreszahlen. In den Monaten März, Juni (66 Millionen Euro) und Juli (70 Millionen Euro) konnte Rekord-Monatsumsätze erzielt werden. Die Zeichen stehen generell auf Wachstum, auch beim Personal: So wurden von Jänner bis Juli 53 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt.

Die Herausforderungen im täglichen Geschäft werden aber nicht kleiner. Der Ertrag lag im ersten Halbjahr mit 8,2 Millionen Euro zwar deutlich über dem Vorjahr (3,6 Millionen), hängt aber dem Vor-Corona-Niveau noch deutlich hinterher. „Nicht nur, dass viele Rohstoffe immer teurer werden. Manche sind kaum noch erhältlich“, spricht Ernst Prost ein weiteres Problem an. Auch im Liefersystem gibt es seit Corona-Probleme. Im Juli konnte Liqui Moly mit einem Ertrag von 2,2 Millionen deutlich über den Vormonaten performen, allerdings rechnet der Liqui-Moly-Geschäftsführer aufgrund der zuvor genannten Gründen mit Kostensteigerungen von 27 Millionen Euro über das Jahr gesehen.