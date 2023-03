Gegenüber März 2020 hat der Zuwachs +19 % betragen. „Wir ernten jetzt, was wir im vergangenen Jahr gesät haben“, betont Geschäftsführer Ernst Prost. Denn im Gegensatz zu anderen Unternehmen hat Liqui Moly – trotz Corona-Krise – einen starken Investitionskurs gefahren. So wurden beispielsweise die Marketingaufwendungen verdoppelt und während der Krise mehr als 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. „Auf diese Weise haben wir unsere eigene Konjunktur gemacht“, so Ernst Prost, der das Unternehmens „in einer sehr guten Startposition für die nun wieder anziehende Weltwirtschaft“ sieht.

Mit einem Umsatz von 168 Millionen Euro und einem Gewinn von 2,8 Millionen Euro in den Monaten Jänner bis März 2021 liegt Liqui Moly in etwa auf dem Vorjahresniveau. „Mit unserem soliden Auftakt im ersten Quartal haben wir Rückenwind und die Möglichkeit 2021 zum erfolgreichsten Jahr von Liqui Moly zu machen – trotz aller Schwierigkeiten, die uns die Pandemie noch bringen mag“, ist Ernst Prost für die nächsten Monate durchaus optimistisch.