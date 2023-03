Um sich auf die Saison bestmöglich vorzubereiten, bestritten die beiden Rennfahrer im Mann-Filter Team LANDGRAF-HTP/WWR, Raffaele Marciello (26, Schweiz) und Maximilian Buhk (28, Deutschland), bereits Mitte April erste Testtage auf der Mercedes-Mamba in der Motorsportarena Oschersleben.

Mann-Filter Junior Luci Trefz (19, Deutschland), der nach seinem Aufstieg ins GT3-Klassement neuer Audi-Mamba Fahrer ist, konnte mit ersten, soliden Ergebnissen beim offiziellen Vortest überzeugen. Zusammen mit seinem Teamkollegen, dem Audi-Sport-Fahrer Christopher Haase (34, Deutschland), platzierte er sich unter den Top-10. Der 19-jährige Förderpilot strebt in diesem Jahr einen Podiumsplatz in der Juniorenwertung an und nutzte die Gelegenheit, um sich an den Audi R8 LMS GT3, das Team MONTAPLAST by Land-Motorsport und die GT3-Atmosphäre zu gewöhnen.