Sämtliche behördliche Zustimmungen wurden eingeholt, sodass die Geschäftsführung ihre aktive Tätigkeit bei der "Rack Autó Kft." aufnehmen konnten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Rack Autó, als autorisierter Vertriebs- und Servicepartner der Marken BMW und MINI in Ungarn, betreibt einen Standort in Budaörs, der gleichzeitig die Firmenzentrale darstellt, und einen in Székesfehérvár. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die circa 700 Neu- und Gebrauchtwagen pro Jahr verkaufen.

„Besonders freut es mich, dass wir die neue Geschäftsführung der Rack Autó aus den eigenen Reihen besetzen konnten“, betont Pappas-COO Peter Pixner, und ergänzt: Mit Ádam Rédei, ehemals Leiter des Standortes der Pappas Auto Magyarország Kft. in Székesfehérvár und Andrea Mayr, vormals Leiterin Controlling der Pappas Auto Magyarország Kft. in Budapest, haben wir zwei erfahrene Personen an Bord, die die Geschäftstätigkeit der Rack Autó vorantreiben werden.“