Am Beginn des Trainings werden die Motive für einen Reifenkauf beleuchtet. Eine kundenbezogene Argumentation kann in diesem Fall gleichzeitig die Kaufbereitschaft erhöhen. Mit der passenden Wortwahl werden zudem die einzelnen Bridgestone-Innovationen wie Enliten-Leichtbau-, DriveGuard- oder NanoPro-Tech-Technologie einfach und präzise erklärt. Gestützt wird die Kaufentscheidung mit Endkundenaktionen oder Promotions, beispielsweise „Test our best“ oder mit der 24-Monats-Garantie, unterstützt.

„Mit den Bridgestone-Online-Trainings wollen wir Kunden und Händlern die Vorteile unserer Premiumprodukte und Mobilitätslösungen aus erster Hand vermitteln und ihnen für ihre anstehenden Verkaufsgespräche die passenden Argumente liefern. Das ist bedeutend, denn laut unserer Umfrage kaufen rund 80 Prozent auch den Reifen, der ihnen beim Reifenfachhändler empfohlen wurde“, betont Torsten Claßen, Director Consumer Products Bridgestone Central Europe. „Wir erweitern und optimieren unsere Online-Trainingsplattform stetig. Erst kürzlich haben wir eine Schulung rund um Bridgestone-Reifentechnologien veröffentlicht – passend zur Wechselsaison, wird noch eine weitere für unsere Transporter Ganzjahresreifen Bridgestone Duravis All Season und Firestone Vanhawk Multiseason folgen.“