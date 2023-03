Die Problemstellung: Beim Herausdrehen der in Pkw, Transportern und Lkw verbauten Sensoren wird das Befestigungsgewinde in der Abgasanlage oftmals beschädigt. Nicht so beim neuen Pichler-Tool: Der Duo-Sensorschlüssel (SW22 oder SW44) liegt formschlüssig und geschlossen am Sensor-Sechskant an. Mit einer Betätigungsnuss (SW30) oder einem Ring-Maul-Schlüssel, der sich kraftschlüssig zum Steckschlüsseleinsatz verhält (Bild 1), kann der Sensor herausgedreht werden. Dann geht es weiter zum nächsten Schritt, dem Reinigen und Nachschneiden des Sensor-Befestigungsgewindes im Abgassystem (Bild 2). Bei der Gewindeerneuerung kommt die konzentrisch eingebrachte Bohrführungshülse mit Tiefenanschlag-limitierter und Hartmetall-bestückter Kernlochbohrer-Vorrichtung (Bild 3) zum Einsatz. Der finale Schritt ist das Einbringen eines Gewindebuchsen- Befestigungsgewindes und das Eindrehen einer neuen Gewindebuchse mittels Setzdorn (Bild 4).