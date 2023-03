Gerald Kühleitner und seine Mitarbeiter beschäftigen sich seit vielen Jahren neben der klassischen Karosserieinstandsetzung auch mit Aluminiumreparaturen. Die hohe Kompetenz in diesem Bereich mündete schließlich 2016 in den Status als zertifizierter Tesla- Betrieb („Tesla Approved Body Shop“) – ein aktuell wichtiger Geschäftszweig. Zertifizierungen in der Aluminiumreparatur gibt es neben Tesla auch für die Marken Jaguar und Land Rover, daneben noch interne Freigaben für deutsche Fahrzeughersteller. Die hohe Affinität zur E-Mobilität zeigt sich nicht nur im Umstand, dass viele Tesla-Fahrer aus ganz Österreich bewusst den Betrieb in der Mozartstadt ansteuern, sondern auch darin, dass die Ersatzfahrzeugflotte durchwegs aus E-Fahrzeugen – Tesla, VW ID.3 und ID.4, Mercedes- Benz EQC und Citroën e-SpaceTourer – besteht.