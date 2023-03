Thomas Niederhumer folgt in dieser Funktion auf Martin Führer, der zum gleichen Zeitpunkt die Geschäftsführung in Deutschland sowie die Gesamtleitung der Region EMEA Central bei Nilfisk übernimmt. Gleichzeitig wird er die Position des Direktvertriebsleiters in Österreich, die er seit nunmehr 3,5 Jahren bekleidet, auch in Zukunft weiterführen. „Mein Ziel ist es, den erfolgreichen Weg von Nilfisk in Österreich fortzusetzen, die individuellen Bedürfnisse der Kunden bestmöglich zu erfüllen und diese als Partner für die Herausforderungen im Bereich Reinigungslösungen fachkundig zu unterstützen", beschreibt Thomas Niederhumer sein Leitbild.

Thomas Niederhumer bringt 25 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb in die neue Funktion ein. Seine Karriere als Führungskraft startete er als Vertriebsleiter bei Linde. Vor seinem Einstieg bei Nilfisk 2018 war Thomas Niederhumer als Country Manager beim schwedischen Parketthersteller AB Gustav für Österreich und CEE tätig.