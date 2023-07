Jahrzehntelange Branchenerfahrung zeichnet den 54jährigen Niederösterreicher aus, der sowohl im Autohandel als auch bei einem Autoimporteur für verschiedenste Automarken in leitenden Positionen beschäftigt war. „Es freut mich, dass ich nun eine neue Aufgabe in einem traditionsreichen Eigentümer geführten Kfz-Betrieb übernehmen konnte, der seine Aktivitäten von Oberösterreich aus erfolgreich in die Bundeshauptstadt ausgedehnt hat. Mit der Marke Renault und ganz besonders seinem vielfach bewährten Nutzfahrzeugprogramm sind wir für die Anforderungen sowohl von großen Fuhrparkbetreibern als auch KMUs optimal aufgestellt. Und wir haben auch die entsprechende Größe um den Fahrzeugbedarf von Firmenwagenlenkern flexibel decken zu können und führen nach eingehender Beratung branchenbezogene Umbauten durch und beraten über die passenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen. Mit Andi Brauner und Peter Spät stehen zwei Firmenkundenbetreuer allen Business Kunden mit Rat und Tat zur Seite.“



Auf großes Interesse bei Firmenkunden stieß zuletzt der Renault Austral E-Tech Full Hybrid mit 200 PS Systemleistung und natürlich wartet man schon mit Spannung auf den neuen Renault Espace, gleichsam die Ikone unter den Minivans. Der Neue wird von einem Benzin-Hybrid-Motor mit 96 kW/131 PS beim Verbrenner und 50 kW/68 beim Elektro angetrieben und ist in den Ausstattungsvarianten Techno, Esprit Alpine und Iconic ab Herbst dieses Jahres verfügbar.



Georg Slipek versäumt aber auch nicht auf das vielfältige Markenportfolio bestehend aus Nissan mit seinem aufstrebenden Nutzfahrzeugprogramm, den preiswerten Modellen von Dacia und der Kultmarke Alpine hinzuweisen. Und was ihn mit seiner Zweirad-Affinität besonders freut: Erst im Juni konnte man bei Sonnleitner Laaer Berg das neue Triumph-Zweirad-Zentrum eröffnen und somit seinen Aktionsradius erweitern. Diese Neuigkeit ist von den Kunden sehr gut aufgenommen und somit ein im wahrsten Sinne des Wortes weiterer Triumphzug für das traditionsreiche Autohaus Sonnleitner.