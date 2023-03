Auch in diesem Jahr bietet der Premium-Reifenhersteller Bridgestone seinen Händlern wieder praxisnahe Online-Schulungen an. Was bewirkt die NanoPro-tech™-Gummimischung, was wird durch die 3D-Lamellen erreicht und welche OEMs aus dem Premium- und Prestigesegment setzen in der Erstausrüstung ihrer neuesten Modelle bereits auf den Bridgestone Potenza Sport? Darüber können die Händler in Form von Webinaren mehr erfahren. Das Ziel: die optimale Kundenberatung.