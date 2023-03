Dort soll – vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-Kartellwächter – die private Automobilhandelsgruppe Rinaldi mit 1. April 2021 Teil der PHS-Tochter Eurocar Italia werden. Wird der Deal abgesegnet, so sollen drei neue Standorte – Turin, Rivoli und Cirie – die Präsenz der Porsche Holding Salzburg in Norditalien weiter stärken.

„Die Rinaldi-Gruppe ist ein äußerst erfolgreiches Unternehmen im Piemont und genießt einen hervorragenden Ruf. Mit ihren drei absatzstarken Betrieben können wir unsere regionale Präsenz in diesem wirtschaftlich prosperierenden Teil Italiens strategisch weiter ausbauen“, erläutert Mag. Rainer Schroll, Geschäftsführer der Porsche Holding für Einzelhandel.

Die Anfänge von Rinaldi reichen bis in das Jahr 1955 zurück, heute vertreibt das Autohaus mit drei Niederlassungen in Turin, Rivoli und Cirie die Marken Volkswagen, Skoda, Volkswagen Nfz, Audi Prima Scelta Plus (Audi Gebrauchtwagen) und die Gebrauchtwagenschiene Weltauto. Das Autohaus beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lieferte 2020 insgesamt 3.479 Neuwagen und 2.253 Gebrauchtwagen aus und konnte einen Umsatz von 130 Millionen Euro lukrieren. Mit der geplanten Übernahme von Rinaldi wird Eurocar Italia auf 37 Händlerstandorte in den italienischen Regionen Friaul, Lombardei, Venetien, Piemont, Toskana, Ligurien und Trient anwachsen. Das jährliche Absatzvolumen soll dann rund 33.500 Neuwagen und etwa 18.300 Gebrauchtwagen betragen.