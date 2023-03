Vor fünf Jahren ging die aktuelle Version des Schaeffler-Werkstattportals Repexpert an den Start. Seitdem hat sich Repexpert zu einer starken Marke im Automotive Aftermarket entwickelt und bündelt bei Schaeffler sämtliche werkstattorientierten Services. Mittlerweile greifen rund 200.000 Nutzer aus 36 Länderportalen in 16 Sprachen auf Repexpert zu. Um die Fülle an Informationen klarer zu strukturieren und die Benutzeroberfläche anwendungsfreundlicher zu gestalten, hat Schaeffler sein Werkstattportal einem Relaunch unterzogen. Mit der neuen Version, Repexpert 3.0, erleichtert Schaeffler Werkstätten den Arbeitsalltag. Das Werkstattportal der nächsten Generation lässt sich intuitiv bedienen, führt den User schnell zu den gesuchten Begriffen und bietet mehr technische Inhalte als zuvor – bereits auf der Startseite.