Neben den verlängerten Servicezeiten punktet Borbet auch mit einigen Neuheiten. Eine von ihnen ist das N-Rad, das unter ressourcenschonenden Gesichtspunkten entwickelt und produziert wird. Zum Start der Wintersaison wird die N-Felge in 17 und 18 Zoll sowie in den Farbvarianten „black glossy“ und „crystal silver“ erhältlich sein.

Ein weiteres Highlight ist das Z-Rad, das in zahlreichen Größen und für eine Vielzahl an Verwendungsbereichen konzipiert ist und mit einer wintertauglichen Farbauswahl aufwartet. Ein sportlicher Auftritt im Winter kann mit der LX18-Felge hingelegt werden – und das in der neuen Farbvarianten „black glossy gold spoke rim“. Das innovative, tamponbedruckte Leichtmetallrad wird in 18 Zoll mit 5-Loch-Anbindung für eine Vielzahl an Fahrzeugen zur Verfügung stehen.