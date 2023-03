Modul zwei ist seit 1. April 2021 online und vermittelt umfassendes Grundlagenwissen zu Fahrzeugklimaanlagen. Zunächst startet der Online-Kurs mit den Grundprinzipien des Klimakreislaufs und erklärt, wie das Kältemittel in dem geschlossenen Kreislauf zirkuliert, indem es die Zustandsänderungen von Dampf zu Flüssigkeit zu Dampf wiederholt. Zahlreiche Diagramme und Visualisierungen unterstützen beim Lernen und veranschaulichen die Zusammenhänge. Ein Kernthema ist der Vergleich unterschiedlicher Kältekreisläufe sowie der Besonderheiten aufgrund ihrer Bauweise und Komponenten. Dazu zählen der „Receiver“-Kreislauf mit separatem Trockner und Expansionsventil, der Akkumulatorkreislauf mit Akkumulatortank und Festdrossel sowie der so genannte „Subcooling“-Kreislauf mit Subcooling-Kondensator, in den ein Trockner und eine Supercooling-Einheit integriert sind.