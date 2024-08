Die Schaeffler AG hat ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Demzufolge lag der Umsatz der Schaeffler Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 8.276 Millionen Euro (Vorjahr: 8.208 Millionen Euro). Der Anstieg der Umsatzerlöse um 2,0 Prozent (währungsbereinigt) ist laut Unternehmen in erster Linie auf einen Volumenanstieg in der Sparte Vehicle Lifetime Solutions zurückzuführen.

Diese Sparte habe in den ersten sechs Monaten 2024 einen Umsatz von 1.309 Millionen Euro (Vorjahr: 1.129 Millionen Euro) erzielt. Das währungsbereinigte Wachstum der Umsatzerlöse um 17,6 Prozent war laut Schaeffler im Wesentlichen auf positive Volumeneffekte in den Regionen Europa und Americas im Independent Aftermarket-Geschäft zurückzuführen. Zudem hätten sich letztjährige Verkaufspreisanpassungen noch positiv auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt.

Automotive Technologies wächst um 1,5 Prozent

Darüber hinaus verzeichnete die Sparte Automotive Technologies einen leichten Beitrag zum Wachstum. Das währungsbereinigte Wachstum von 1,5 Prozent im ersten Halbjahr könne insbesondere auf Volumensteigerungen im Unternehmensbereich E-Mobilität in den Regionen Europa und Amerika zurückgeführt werden.

Die Entwicklung in der Sparte "Bearings & Industrial Solutions" war gegenläufig. Man verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 3,9 Prozent – die Umsatzerlöse betrugen 3.367 Millionen Euro (Vorjahr: 3.556 Millionen Euro). Dies sei maßgeblich auf Volumeneffekte in der Region Europa im Sektorcluster Industrial Automation sowie auf Volumeneffekte in der Region Greater China im Sektorcluster Wind zurückzuführen.