Das von den Laserdioden erzeugte Licht ist blau und wird erst durch ein Phosphorplättchen in das für den Straßenverkehr zugelassene weiße Licht umgewandelt. Diese Umwandlung sowie die Helligkeit und Reichweite des Laserlichts müssen über die gesamte Lebensdauer und auch bei äußeren Beschädigungen des Scheinwerfers zuverlässig funktionieren, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen.



Die AL-Laserscheinwerfer von Magneti Marelli setzen dafür auf eine doppelte Sicherung: eine elektronische und eine mechanische. Zwei Diagnosesensoren überwachen ständig den Verlauf des Lichtstroms. Bei der geringsten Abweichung würde die Laserdiode sofort abgeschaltet. Ein integrierter Stahlbügel - auch Lichtfalle genannt - ist so exakt im Lichtmodul positioniert, dass bei einem Ausfall oder einer anderen Beschädigung des Phosphorkonverters das blaue Licht, das sonst in weißes umgewandelt würde, nicht austreten kann und blockiert wird. Greift die Werkstatt im Reparaturfall auf Laser-Scheinwerfer von Magneti Marelli Parts & Services zurück, kann sie ihren Kunden diesen Sicherheitsstandard bieten.