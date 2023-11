Werkstätten, die bei der Bremsenreparatur eine wettbewerbsfähige Alternative mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, können auf Don zurückgreifen. Dabei müssen sie keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen, denn in den Produkten der Marke steckt das Entwicklungs-Know-how von TMD Friction. Das Unternehmen ist einer der wenigen Serienlieferanten mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Dort wurden in den letzten 30 Jahren rund 50.000 Reibmaterialmischungen entwickelt; täglich werden mehr als 1,2 Millionen Beläge produziert.

"Bei der Marke Don greifen wir auf eine reduzierte Anzahl von Standardrezepturen zurück, die sich in ihren einzelnen Anwendungsbereichen bewährt haben. Dabei profitieren die Produkte für preisbewusste Werkstatt-Kunden von unserer Materialkompetenz, also dem Wissen, welches Reibmaterial am besten auf welches Fahrzeug passt", erklärt Jörg Schmuck, Sales & Trade Marketing Director Central & Western Europe bei TMD Friction. "Da ausschließlich selbst entwickelte Mischungen zum Einsatz kommen, kann eine hohe Bremsleistung für jeden Einsatzzweck sichergestellt werden. Dass diese Strategie funktioniert, haben wir bereits im Nutzfahrzeugbereich gesehen. Dort hat die Marke in den letzten Jahren hohe Marktanteile gewinnen können. Nun wollen wir auch den Marktanteil im Pkw-Segment stark ausbauen und Don als solide Alternative zu unserer Premium-Marke Textar positionieren."