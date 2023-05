Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge stellen neue Herausforderungen an das Bremssystem. Zum einen muss die Bremsregelung in der Lage sein, die Wirkung zweier Verzögerungssysteme (Rekuperation und konventionelle Reibungsbremse) zu kombinieren. Dies soll für den Fahrer unmerklich geschehen und möglichst viel Energie zurückgewinnen. Zum anderen funktioniert bei elektrifizierten Fahrzeugen die jahrzehntelang bewährte Kraftverstärkung per Unterdruck nicht mehr, es braucht also eine neue Energiequelle für die Bremskraftunterstützung.

Der Technologiekonzern ZF hat deshalb mit dem Electronic Brake Booster ein Bremssystem entwickelt, das diese Anforderungen erfüllt und zusätzlich noch eine Komfort- und Fahrerassistenzfunktionen bereitstellt.

Der Electronic Brake Booster macht den Einsatz einer Vakuumpumpe und der damit verbundenen Verrohrung überflüssig und benötigt durch seine kompakte Bauweise nur wenig Einbauraum. Zudem gewährleistet er einen schnelleren Bremsdruckaufbau als ein Unterdruck-Bremskraftverstärker, was in Notsituationen zu einem kürzeren Bremsweg führt.

Der elektronische Bremskraftverstärker kann in verschiedenen Fahrzeugklassen eingesetzt werden. Derzeit wird das System in mehreren Modellen auf Basis des Modularen Elektrobaukastens von Volkswagen in der Erstausrüstung eingesetzt. Das Spektrum reicht vom ID.3 und ID.4 bis zum Großraumvan ID.Buzz.



→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Unter der Marke TRW bietet ZF Aftermarket den elektronischen Bremskraftverstärker auch für den freien Ersatzteilmarkt an. Mit drei Teilenummern deckt er folgende Anwendungen ab: VW ID.3, ID.4, ID.5, AUDI Q4 e-tron, Skoda Enyak und Cupra Born. ZF Aftermarket plant, das Ersatzteilportfolio kontinuierlich zu erweitern.