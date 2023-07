Vitesco Technologies setzt auf Winkler als Partner für den Einstieg in den Direktvertrieb im Independent Aftermarket. Das bei Winkler erhältliche Sortiment umfasst derzeit 48 Produkte für die Bereiche Lkw, Transporter und Bus. Über das neue Zentrallager von Vitesco Technologies in Dortmund werden die drei großen Winkler Zentrallager in Ulm, Kassel und Wien beliefert, sodass alle Teile für die Kunden bereits verfügbar sind.

Mit der Aufnahme der NOx-Sensoren von Vitesco Technologies ergänzt Winkler das bestehende Produktportfolio in diesem Bereich und erhöht damit die Verfügbarkeit im freien Ersatzteilmarkt.