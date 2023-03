Ein Blick auf die Kilometerstände der Autos verrät: Gebrauchtwagenkäufer:innen in Deutschland haben vergleichsweise hohe Ansprüche an Kilometerstände von Fahrzeugen: 46.000 Kilometer dürfen diese im Schnitt “drauf” haben, um für Fahrer attraktiv zu sein. Zum Vergleich: In Polen geben sich Käufer mit durchschnittlich 140.000 Kilometer zufrieden. Carvago erfüllt im Vergleich die höchsten Ansprüche: Hier liegt der Median der Kilometerstände bei etwa 26.000 Kilometern. Im Mittel kosteten auf Carvago im letzten Jahr verkaufte Fahrzeuge rund 26.900 Euro. Damit sind die Fahrzeuge teurer als in allen analysierten Märkten inklusive Deutschland.

Tabelle 2: Anteil an Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb (Beinhaltet batteriebetriebene E-Autos sowie verschiedene Arten von Hybridantriebe )