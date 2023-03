Mit dieser Akquisition, die heute bekannt gegeben wurde, schließt AutoScout24 den Großhandel an sein Angebot an und ermöglicht es Autohändlern damit, Fahrzeuge in ganz Europa sowohl im Einzelhandel als auch im Großhandel auf digitalem Wege zu erwerben und zu veräußern. Mit der Übernahme von Autoproff erhalten die Händler von AutoScout24 Zugang zu neuen Quellen für ihr Fahrzeuginventar und zu neuen Lösungen zur Steigerung der Effizienz ihres Inzahlungnahme- und Großhandelsgeschäfts.



Edgar Berger, CEO der AutoScout24-Gruppe, sagt: „Autoproff ist eine exzellente Ergänzung zum Angebot von AutoScout24. Autoproff wurde von Autohändlern für Autohändler gegründet und liefert erstklassige Lösungen für Trade-in- und B2B-Transaktionen. Mit dieser Akquisition bietet die AutoScout24-Gruppe aus einer Hand die komplette Produktpalette für den digitalen Einzel- und Großhandel von Fahrzeugen in Europa.“



Jesper Ratza, CEO und Gründer von Autoproff, ergänzt: „Als langjähriger Autohändler habe ich Autoproff mit dem Ziel gegründet, Händler dabei zu unterstützen, ihre Umsätze und Gewinne im Gebrauchtwagenhandel zu steigern. Unsere Partnerschaft mit AutoScout24 wird uns dabei helfen, unsere B2B-Lösung schnell auf ganz Europa auszuweiten und die erste voll integrierte Lösung Europas im C2B-B2B-B2C-Gebrauchtwagenhandel zu schaffen. Ich bin stolz und gespannt, was diese Partnerschaft zum zukünftigen Wachstum und zur Profitabilität des europäischen Autohandels beitragen wird.



Das Management-Team von Autoproff wird eine Beteiligung am Unternehmen behalten und das Geschäft weiterführen. Der Vollzug der Transaktion wird für das 2. Quartal 2022 erwartet.