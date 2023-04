Seit Mitte 2021 die Denzel Gruppe im Rahmen der Asia Car Import Austria GmbH den Generalvertrieb der elektrischen Nutzfahrzeugmarke Maxus in Österreich übernommen hat, ist viel geschehen. So umfasst das Partnernetz mittlerweile rund 35 Betriebe in ganz Österreich und die zum Start lieferbaren Modelle eDeliver 3 und eDeliver 9 wurden um eine Fahrgestellvariante des eDeliver 9 ergänzt.

„Weitere Modelle sind im Zulauf, darunter ein vollelektrischer Pick-up mit Wahlmöglichkeit zwischen 2 WD und 4 WD sowie ein 9-Sitzer-Family- Van“, so Rockenschaub. Für 2024 rechne man daher bereits mit einem Absatz von mehr als 200 Maxus Fahrzeugen. Mit dem Maxus eDeliver 9 bleibe einem mit bis zu 300 km Reichweite (lt. WLTP) aus drei verfügbaren Batterieoptionen der Stress mit der Überwachung des Ladezustands auf der „Tankuhr“ erspart, weiß Holger Kiesl.

Er ist Verkaufsberater bei Autowelt Linz und hat die eDeliver-Modelle auf Herz und Nieren selbst getestet: „Selbst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt konnte ich mich von einer Reichweite knapp unter der 300-km-Marke überzeugen“, unterstreicht er. Außerdem biete der E-Transporter viele Möglichkeiten zur Anpassung an den Kundenbedarf, wobei es ihn in zwei Fahrzeuglängen und zwei Aufbauhöhen gibt.