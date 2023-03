Die stärkste Zunahme in Europa hatte Griechenland mit +24,6%, wobei dort die absoluten Zahlen vergleichsweise niedrig sind. Den stärksten Rückgang in Europa verzeichneten die Neuzulassungen in Deutschland mit -10,1% und die Niederlande mit -9,2%. International fällt die deutliche Abnahme in Korea mit -9,5% auf. Anders dagegen in China, das ein leichtes Wachstum von +1,6% verzeichnete. Ebenfalls interessant ist ein Vergleich der Gebraucht- und Neuwagenzahlen innerhalb eines Landes. So zeigt ein Blick auf Österreich etwa, dass die prozentuale Abnahme bei den Neuzulassungen (-3,6%) exakt so groß war wie die Zunahme bei den Besitzumschreibungen (+3,6%). In Deutschland wiederum entwickelten sich beide Märkte rückläufig: -4,5% bei den Besitzumschreibungen und -10,1% bei den Neuzulassungen. Ein bemerkenswerter Markt ist Italien, in dem die Besitzumschreibungen um +13,2% und die Neuzulassungen um +5,5% stiegen. (Quelle: DAT)