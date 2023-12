Der Verband der deutschen Autoimporteure (VDIK) erwartet nach deutlichem Absatzwachstum heuer eine Seitwärtsbewegung 2024. Im zu Ende gehenden Jahr werde die Zahl der Neuzulassungen in Deutschland bei 2,85 Millionen Pkw landen, einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Volumen werde auch für 2024 erwartet. "Nach der ordentlichen Erholung 2023 wird der Markt nächstes Jahr also sein Niveau halten", sagte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel.

Bei Elektroautos werde sich mit einem prognostizierten Plus von 14 Prozent das Wachstum weiter stark verlangsamen, erklärte der Verband, der die ausländischen Autohersteller repräsentiert. "Der Markt braucht mehr denn je Klarheit über die Perspektive der Elektromobilität", ergänzte Zirpel.

Der Umweltbonus, mit dem der deutsche Staat den Verkauf der noch vergleichsweise teuren E-Autos ankurbeln will, wurde heuer gekürzt und soll im Lauf von 2024 auslaufen. Die Autoindustrie hat bei einem Spitzentreffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich ein Fortführen der Subvention gefordert, damit das Regierungsziel von 15 Millionen E-Autos in Deutschland bis 2030 erreicht werden kann. Die Finanzierung von Staatshilfen für klimafreundliche Projekte stehen nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts aber in Frage.

(APA/red.)