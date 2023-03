E-Mobilität : Interesse an E-Autos in Salzburg wächst

Die Begeisterung war vorhanden: Am 5. und 6. Mai stand der Salzburger Autohandel ganz im Zeichen der Elektromobilität. An diesen beiden Tagen präsentierten teilnehmende Autohäuser von 23 Marken bis 21 Uhr ihr Angebot an Elektrofahrzeugen.