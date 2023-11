Ich glaube, dass unabhängig von den steuerlichen Vorteilen, die Nachhaltigkeit für die eigenen CO₂-Bilanzen des Unternehmens ein immer größer werdendes Thema ist. Insofern geht das Interesse der Unternehmer immer mehr in Richtung Elektromobilität, um den eigenen CO₂-Footprint zu reduzieren.



Hinsichtlich Service versuchen wir, die Abrechnung so einfach wie möglich zu machen. Das bedeutet unter anderem, dass unsere Kunden mit der Kia Charge Karte in ganz Europa rund 90 Prozent der Ladeinfrastruktur nutzen können. Ein großer Benefit also. Die Ladungen der Fahrzeuge von unterschiedlichen Providern werden mit einer fix vereinbarten Rate an den Kunden weitergegeben.



Für unsere Firmenkunden steht auch das Kia Charge Business zur Verfügung, wo zwischen privater und beruflicher Nutzung bei der Verrechnung unterschieden werden kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Transparenz hinsichtlich der Preise endlich gegeben ist. Was zweifelsfrei noch wichtig ist, ist die Ladedauer bzw. die Ladegeschwindigkeit. Bei unserem EV9 bieten wir mit der 800 Volt Technologie ein schnelles Laden, in 4,5 Minuten lädt er 100 km, von 10 auf 80 Prozent dauert es 24 Minuten. Ein wesentlicher Punkt für einen Firmenkunden. Es geht nicht alleine um die Frage, was mich das Auto kostet, sondern auch die Ladezeit. Das ist ein wesentlicher Kostenfaktor im Außendienstbereich.