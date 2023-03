Der steirische 360 Grad Mobilitätsanbieter Vogl + Co übernimmt ab April 2023 den Renault- und Dacia-Händler AVG GmbH in Wiener Neustadt mitsamt seiner 16 MitarbeiterInnen, sowie die Betreuung von fünf angeschlossenen Vertriebshändlern. Damit weitet sich das Unternehmen ins südliche Niederösterreich aus.

Laut Vogl + Co, hat die AVG GmbH in Wiener Neustadt sowie die angeschlossenen fünf Partnerhändler mit den Marken Renault und Dacia in den vergangenen Jahren gute Marktanteilswerte erreicht. Mit der Übernahme der AVG GmbH durch Vogl + Co will das Unternehmen künftig Wiener Neustadt, Lilienfeld und Neunkirchen abdecken.

„Es freut uns, dass wir mit dieser Gebietserweiterung angrenzend an die Steiermark ins südliche Niederösterreich, unseren Wachstumskurs fortsetzen können. Mit den volumenstarken Marken Renault und Dacia ist die weitere Entwicklung der Vogl + Co-Gruppe nachhaltig sichergestellt. Um weiterhin die Professionalität in der gewohnt hochwertigen Betreuung unserer Partner und KundInnen sicherzustellen, werden wir die Strukturen dafür anpassen“, so die beiden Geschäftsführer von Vogl + Co, Gerald Auer und Oliver Wieser.

Damit setzt Vogl + Co seinen Entwicklungsprozess fort und kann das Geschäft als Renault-Partner im Süden und Osten Österreichs weiter ausbauen. Vogl + Co hat sich in den letzten Jahren erfolgreich zu einem 360 Grad Mobilitätsanbieter entwickelt.



Weitere Erfolgsschritte sieht das steirische Unternehmen in der Modernisierung und Erweiterung seiner Standorte, der Markenerweiterung, zum Beispiel durch die Marke Alpine, und der Expansion nach Niederösterreich.

Mit Angeboten wie mietedeinauto.at können Firmen, Institutionen und Gemeinden mit Carsharing-Lösungen ausgestattet werden. Verbraucher haben die Möglichkeit, sich das Auto-Abo als Alternative neben Kauf oder Leasing jetzt auch in Niederösterreich zuzulegen.

„Wir freuen uns, mit Volg + Co nun auch im Süden Niederösterreichs einen renommierten und langjährigen Partner an Bord zu haben und werden die Zusammenarbeit noch weiter ausbauen“, sagte Martin Labaye, Generaldirektor Renault Österreich GmbH.