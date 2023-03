Unter der Marke „PIA kauft dein Auto“ will die österreichweit größte Autohandelsgruppe nun Fahrzeuge zukaufen. „Unsere Serviceangebote werden kontinuierlich analysiert und an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Mit ‚PIA kauft dein Auto‘ bieten wir jetzt eine neue, einfache und schnelle Möglichkeit für den Gebrauchtwagenankauf an, die dem immer digitaler werdenden Kundenverhalten Rechnung trägt“, erläutert PIA-Geschäftsführer Harald Feilhauer.



Nach einer kostenlosen Online-Bewertung unter www.piakauftdeinauto.at erhalten Verkaufswillige eine erste Einschätzung über den Fahrzeugwert. Bei einem anschließenden Begutachtungstermin in einem PIA-Betrieb wird der endgültige Verkaufswert ermittelt. Einigt man sich auf einen Verkauf, übernimmt PIA die komplette Abwicklung inklusive Abmeldung des Fahrzeugs und direkter Zahlungsanweisung an den Kunden.