Wagner war zuletzt am Standort Mega-Denzel in Wien Erdberg als Kundencenterleiter Volvo, Jaguar/Land Rover zuständig sowie als Prokurist des Volvo-Partners Simscha in Wien, der ebenfalls zur Denzel Gruppe gehört. Andreas Kostelecky, MBA, der seit 2010 an der Spitze von Mitsubishi Motors Österreich stand, wird sich ab sofort ausschließlich um die Geschäfte von MG und Maxus in Österreich kümmern. (kt)