Michael Schiebe, derzeit Chief of Staff to the Chairman of the Board of Management & Leiter des Corporate Office, tritt zum 01.03.2023 die Nachfolge von Philipp Schiemer als CEO der Mercedes-AMG GmbH & Leiter Top End Vehicle (TEV) Group an. In diesem Zuge verändert sich die Berichtslinie für den TEV-Bereich: In Zukunft wird Schiebe in dieser Funktion direkt an Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, verantwortlich für Entwicklung und Einkauf, berichten.