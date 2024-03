Der Errichtung des OutletCars Centers mit öffentlicher Großwaschanlage war eine gründliche Planungsphase vorangegangen, weiß Porsche Wels Geschäftsführer Franz Stöllinger, der auch für das Profitcenter „Clean & Charge“ mit Waschstraße und E-Ladepunkten verantwortlich ist: „Unsere Betriebe befinden sich in bester Welser Frequenzlage, sodass wir für die Waschanlage in der Saison zwischen Februar und November mit einem Durchsatz von bis zu siebzig Fahrzeugen pro Tag allein aus Laufkundschaft rechnen. Hinzu kommt der Eigenbedarf an Waschgängen aus unserem Werkstatt- und Handelsgeschäft.“