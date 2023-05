Uns erwartet in diesem Jahr noch ein absolutes Produktfeuerwerk. Nahezu die gesamte Palette erfährt ein Facelift – wie der i10 Mitte Juli, der i20 und der i30 jeweils Ende September sowie der Bayon und der Tucson im Dezember - oder kommt komplett neu. Den Anfang machte dabei der IONIQ 6, es folgen der fossile Kona im Juli, die batterieelektrische Variante Ende September und Ende des Jahres der Santa Fe. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr gut, stellt uns gleichzeitig vor eine riesige Herausforderung.



Durch die noch zu bedienenden Backorders der letzten beiden Jahre wird die produktive Seite dadurch massiv beeinflusst. Das wirkt sich natürlich auf das Verkaufsgeschehen und daraus resultierend auf den Marktanteil aus und lässt sich in den ersten Monaten gut aus den Zahlen herauslesen. Der positive Aspekt liegt aber natürlich bei den neuen Produkten, die sich entsprechend gut verkaufen lassen werden. Allerdings erst - abgesehen vom IONIQ 6 - in der zweiten Jahreshälfte bzw. im vierten Quartal. Dementsprechend wird dieses Jahr sehr herausfordernd, was die Generierung neuer Kaufverträge betrifft. Die ersten Monate waren also nicht so zufriedenstellend, das wollen wir im zweiten Halbjahr aufholen.