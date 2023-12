Der Streit in Schweden um einen Tarifvertrag für rund 130 Mechaniker des US-Elektroautobauers Tesla zieht weite Kreise in Skandinavien. Die größte norwegische Gewerkschaft Fellesforbundet kündigte an, ab 20. Dezember Transporte von Tesla-Lieferungen nach Schweden zu blockieren. Ziel sei es, den Autobauer zum Abschluss eines Kollektivvertrags mit der Gewerkschaft IF Metall in Schweden zu bewegen.

Zuvor hatte bereits die dänische Gewerkschaft für Transportarbeiter EF angekündigt, aus demselben Grund das Verladen von Autoimporten nach Schweden zu verhindern. In Schweden solidarisierten sich mehrere Gewerkschaften mit dem seit Oktober dauernden Streik der Tesla-Mechaniker - Hafenarbeiter, Elektriker, Reinigungskräfte und Postboten versagen dem Autobauer den Dienst. Tesla lehnt Tarifverträge ab.

(APA/red.)